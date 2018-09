Temer participa de instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública

O presidente da República, Michel Temer, participa na tarde desta segunda-feira, 17, da cerimônia de instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública, previsto na lei que criou o Sistema Único da Segurança Pública (Susp), sancionada em junho deste ano.

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também participam do evento, que acontece no Palácio da Justiça, em Brasília. Também estão presentes os ministros Raul Jungmann (Segurança Pública) e Torquato Jardim (Justiça).

O Conselho tem caráter consultivo e tem objetivo de contribuir para a formulação e proposição de diretrizes para ações governamentais de combate à criminalidade, além de acompanhar a aplicação de recursos destinados à segurança pública.

Além do ministro da Segurança Pública, também participarão do Conselho o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias.

Outras vagas serão compostas por representantes de ministérios como Casa Civil, Direitos Humanos e Defesa, assim como representantes do Poder Judiciário, da Guarda Portuária, policiais, agentes penitenciários, agentes de trânsito e outras entidades.