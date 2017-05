Temer parabeniza mães e lembra dupla jornada feminina

O presidente Michel Temer, divulgou hoje (14), em seus perfis nas redes sociais, um vídeo em que parabeniza as brasileiras pelo Dia das Mães. Temer falou sobre as mulheres “que assumem sozinhas a tarefa de chefe de família” e as que “exercem dupla jornada”.

“Muitas contam com a parceria de companheiros ou parentes, mas não são poucas as mães que assumem sozinhas a tarefa de chefes de família. As brasileiras cuidam com coragem da casa, dos filhos e do emprego, exercendo a chamada dupla jornada. São mães batalhadoras de todas as idades, na cidade e no campo, que merecem nosso reconhecimento”, afirmou o presidente.

Temer também disse que “sociedade e governo têm que evoluir” para assegurar às mulheres “o direito de viverem com saúde, igualdade e não serem alvo de violência”. “Faço uma saudação às mães como filho, esposo e como pai. Que todas recebam uma mensagem de carinho, reconhecimento e agradecimento”, afirmou.

