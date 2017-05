Temer parabeniza Macron e diz que Brasil e França continuarão a trabalhar juntos

O presidente da República, Michel Temer, cumprimentou hoje o candidato eleito presidente da França em segundo turno, Emmanuel Macron.

Além de felicitar o candidato vencedor do pleito, Temer disse em sua conta no Twitter que "Brasil e França continuarão a trabalhar juntos em favor da democracia, dos direitos humanos, do desenvolvimento, da integração e da paz".

De acordo com as estimativas de votos válidos divulgadas pela imprensa francesa, Macron teria obtido 65% dos votos contra 35% de Le Pen, com uma participação de 75%, um dos índices mais baixos da história das eleições no país.

Os chefes do Executivo da Espanha, Mariano Rajoy; dos Estados Unidos, Donald Trump; e do Reino Unido, Theresa May, também cumprimentaram o vencedor do pleito que elegeu no futuro presidente da França.

