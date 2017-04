Temer lamenta mortes em protestos na Venezuela

Manifestantes em Caracas, na Venezuela, entram em confronto com a Guarda Nacional do país, durante um protesto que pede a eleições no país / Miguel Gutierrez/EPA/Agência Lusa/direitos reservados

O presidente Michel Temer lamentou as mortes ocorridas na Venezuela durante as manifestações contra e a favor o governo de Nicolás Maduro, ocorridas ontem (19). Em sua conta oficial no Twitter, Temer afirmou que está acompanhando com preocupação os acontecimentos no país vizinho.

"Acompanhamos com preocupação a situação na Venezuela. Lamentamos, em particular, as mortes nas manifestações de ontem. Nossas condolências aos familiares das vítimas. O Brasil está, sempre, ao lado do povo venezuelano. Esperamos que encontrem o caminho da paz", disse o presidente na rede social.

Durante os protestos de ontem na área metropolitana de Caracas e em 14 estados do país, três pessoas morreram, 62 ficaram feridas e 312 foram detidas.

A relação entre os dois países mudou após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Ela apoiava o governo de Maduro que, por sua vez, criticou o processo que resultou no afastamento da petista. Assim que assumiu a presidência, Temer estreitou relações do Brasil com a Argentina, de Mauricio Macri, e se distanciou da Venezuela.

Crise

Nesta quarta-feira, a Venezuela foi palco manifestações a favor e contra o governo de Nicolás Maduro. Milhares de venezuelanos – convocados pelo governo – saíram as ruas da capital Caracas para comemorar os 207 anos do primeiro grito de independência contra o império espanhol. Ao mesmo tempo, outras multidões – convocadas pela oposição – marcharam para denunciar o "golpe" do presidente Maduro.

Na véspera dos protestos, Maduro convocou os militares, as forças de segurança e também as milícias civis armadas para protegê-lo contra um suposto golpe de Estado que, segundo ele, estaria sendo tramado pelos Estados Unidos com o apoio de seus adversários. O país enfrenta atualmente uma séria crise econômica, marcada por uma inflação anual de 700% e escassez de medicamentos e alimentos. O país também está cada vez mais isolado internacionalmente e o governo é acusado de violar a ordem democrática.

