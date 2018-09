Temer indica nome do atual presidente da Funasa para direção da Anvisa

O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal a indicação do nome de Rodrigo Sergio Dias para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Rodrigo Dias é o atual presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). O indicado, se tiver o nome aprovado pelo Senado, irá ocupar a vaga decorrente do término do mandato de Jarbas Barbosa da Silva Junior.

A mensagem comunicando o encaminhamento do nome para a apreciação do Senado está publicada na edição desta quarta-feira, 19, do Diário Oficial da União (DOU).