Temer indica Marcelo Cruz para diretoria da ANA

O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal o nome de Marcelo Cruz para o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas (ANA). Atual secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Cruz foi indicado para a vaga que será aberta com o fim do mandato da diretora da área de Planejamento, Gisela Damm Forattini, em janeiro de 2018.

Cruz tem que ser aprovado pelo Senado antes de ser nomeado. Na semana passada, Temer indicou para o comando da ANA Christianne Dias Ferreira, nome que causou espanto dentro da agência e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que já estava com uma lista de servidores técnicos da ANA nas mãos para fazer sua indicação ao cargo.

Christianne atua como subchefe adjunta coordenadora de Infraestrutura da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República desde maio de 2016 e seu nome é completamente desconhecido dentro da ANA.

O Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) e o jornal O Estado de S. Paulo apuraram que ela foi indicada a Temer por Gustavo do Vale Rocha, subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Casa Civil. Rocha foi advogado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, que permanece preso em Curitiba (PR). Ele também atuou na defesa de Marcela Temer, no caso de hackers que invadiram o celular da primeira-dama.

Christianne, que é muito próxima de Gustavo do Vale Rocha, é desconhecida por agentes do setor ambiental. Integrante do Conselho Fiscal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ela atuou, entre 2007 e 2016, como assessora jurídica da procuradoria parlamentar da Câmara dos Deputados.