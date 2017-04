Temer expressa solidariedade às vítimas de chuvas na Colômbia e oferece ajuda

O presidente Michel Temer usou o Twitter na noite deste sábado (01) para expressar solidariedade às vítimas das chuvas na Colômbia. "Nossos pensamentos se voltam especialmente para as famílias dos que perderam a vida. Estamos com nossos irmãos colombianos nesta hora de angústia. O Brasil está pronto a cooperar no que seja possível", escreveu.

Fortes chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra que deixaram pelos menos 154 mortos na Colômbia, sendo que a região mais atingida foi a província de Putumayo. A Cruz Vermelha fala em 220 desaparecidos e 400 feridos. O presidente do país, Juan Manuel Santos, declarou estado de emergência na cidade de Mocoa. (Equipe AE)

