Temer envia carta a primeira-ministra do Reino Unido e lamenta ataque

Em carta enviada à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente Michel Temer repudiou o ataque que deixou pelo menos cinco pessoas mortas e outras 40 feridas nas proximidades do Parlamento em Londres. O presidente também lamentou o atentado pelo Twitter.

"Em nome do povo e do governo brasileiros, e em meu próprio, estendo a Vossa Excelência, e a todos os londrinos e britânicos, nossa mais sentida solidariedade. Nossos pensamentos voltam-se, muito especialmente, para as vítimas e seus familiares", escreveu Temer.

O presidente afirmou ainda que o Brasil se junta ao Reino Unido e a outros países que "compartilham a convicção na força da democracia e repudiam qualquer forma de extremismo violento".

O ataque ocorreu às 14h40 (11h40 em Brasília) e marcou o retorno da violência a uma grande capital europeia, exato um ano após os atentados de Bruxelas. A autoria do ataque ainda está sendo investigada. O atentado se desenvolveu em duas fases. Por volta das 14h40, o motorista de um carro SUV acelerou pela Ponte de Westminster, no centro de Londres, e atropelou pedestres, inclusive na calçada.

A trajetória do veículo só foi interrompida centenas de metros à frente, quando o motorista colidiu contra as grades do Parlamento. Então, um homem desceu e correu em direção ao posto de segurança do Old Palace Yard, o principal acesso à sede do Legislativo, usada por deputados e primeiros-ministros. Armado de uma faca, lançou-se contra dois policiais, atingindo um deles - que morreu minutos mais tarde.

