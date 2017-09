Temer e Marcela chegam à Esplanada dos Ministérios para acompanhar desfile

O presidente Michel Temer acaba de chegar à tribuna presidencial, montada na Esplanadas dos Ministérios, de onde assistirá ao Desfile do 7 de Setembro. Acompanhado do filho Michelzinho e da primeira-dama Marcela, Temer foi recebido pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e recebeu as honras militares do Batalhão da Guarda Presidencial.

Também estão na tribuna presidencial para acompanhar o desfile os ministros Moreira Franco, da secretaria-geral da Presidência; Eliseu Padilha, da Casa Civil; Torquato Jardim, da Justiça; Raul Jungmann, da Defesa; além do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra.

Neste ano, o desfile vai contar com a participação de 4,2 mil pessoas e terá como tema Viva sua Independência. Na primeira etapa do desfile a tocha do Fogo Simbólico será conduzida pelo medalhista olímpico de atletismo Vicente Lenilson.

Em seguida, desfilarão estudantes de escolas públicas do Distrito Federal e, na sequência, terá início o desfile cívico-militar. A expectativa é que o desfile dure cerca de uma hora e quarenta minutos.

Tradicionalmente, o ponto alto é a passagem da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília com 47 militares se equilibrando em uma única moto. O evento vai terminar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que, durante 25 minutos, fará acrobacias aéreas.

