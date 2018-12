Temer deve assinar hoje MP que repassa recursos para Roraima, diz ministro

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço (Mdic), Marcos Jorge, que assumirá a secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Roraima no próximo governo, disse que o presidente Michel Temer deverá assinar ainda nesta quinta-feira, 20, uma medida provisória efetivando o repasse de R$ 225,7 milhões para o Estado, que está sob intervenção federal. Há dois dias, foi publicada uma MP abrindo o crédito para o Estado, mas é necessária uma segunda medida para o repasse.

De acordo com o ministro, o valor será utilizado para pagar salários atrasados do funcionalismo de setembro, outubro e novembro e o 13º salário. "O Estado está em uma situação muito difícil, tem mais despesas do que receitas, descumpriu o limite de gastos com servidores", afirmou.

Segundo Jorge, os dados apresentados pelo Estado não são exatos, por isso ele não se enquadraria hoje nos critérios para aderir ao regime de recuperação fiscal do Ministério da Fazenda. Ele afirmou que uma equipe do Ministério da Fazenda está indo para o Estado para verificar a situação exata das contas, que, acredita, é mais grave do que o divulgado oficialmente.

"O governador eleito tem interesse em aderir ao plano de recuperação fiscal", completou.