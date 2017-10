Temer determina que pastas liberem recursos para creche e hospital em Janaúba

O presidente Michel Temer determinou ao Ministério da Educação a liberação de recursos para a reconstrução da creche Gente Inocente de Janaúba, em Minas gerais, que foi palco de um incêndio criminoso na semana passada. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 9, pela Secretaria de Imprensa do Planalto, que não deu detalhes do quanto a pasta terá que alocar. O Planalto informou ainda que o Ministério da Saúde "enviará equipamentos ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, referência no tratamento de queimados, que recebeu feridos no incêndio".

No domingo, Temer concedeu à professora Heley de Abreu Silva Batista, que morreu no incêndio na creche de Janaúba, em Minas Gerais, a Ordem Nacional do Mérito. "A homenagem é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao País e à sociedade brasileira", escreveu em nota a Secom. "Este é o caso da Professora Heley Batista, que sacrificou sua própria vida para salvar a vida de seus alunos, em um gesto de coragem e de heroísmo que emocionou a todos", completou.

No sábado, Temer já havia tuitado sobre a professora afirmando que Heley impediu que a tragédia na creche fosse ainda maior. "Meus sentimentos pelo falecimento da professora Heley de Abreu, que pôs sua própria vida em risco para ajudar as crianças em Janaúba (MG)", escreveu Temer em sua conta no Twiter. "Sua coragem impediu que a tragédia fosse ainda maior. Um ato que não será esquecido pelos brasileiros. Meus pêsames à família de Heley."

A professora ficou conhecida por ter conseguido salvar boa parte das crianças que estavam na creche Gente Inocente e também lutado contra o vigilante Damião Soares dos Santos, de 50 anos, homem que provocou o incêndio.

