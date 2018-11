Temer destacará reforma trabalhista durante G20

Ao chegar nesta noite (29) a Buenos Aires para participar da reunião do G20, o presidente Michel Temer disse, em entrevista à TV NBR, que irá destacar, em dado momento do encontro, a modernização nas leis trabalhistas feita em seu governo - aproveitando que um dos temas dessa edição é o futuro do trabalho. "Falarei exatamente sobre isso porque a experiência brasileira foi muito exitosa. Só este ano já chegamos a 800 mil carteiras assinadas e ultrapassamos 1,5 milhão de postos de trabalho", afirmou.

"A recuperação da economia é a recuperação do trabalho em função da modernização trabalhista", concluiu.

Temer disse que sua expectativa para o encontro de chefes de Estado das 20 maiores economias do planeta é muito positiva. "O Brasil sempre teve presença muito significativa no G20", lembrou. "Venho defendendo, como farei nesta reunião, o multilateralismo e não isolacionsimo - e percebo que a maioria dos países tem esta tese", disse. "Nesta oportunidade, discutiremos também teses importantes da infraestrutura e dos negócios entre os países. Será muito positiva e muito útil ao G20 a participação do Brasil".

Estou na Argentina para participar da Cúpula do @g20org. O Brasil reiterará seu compromisso com a democracia e com as reformas econômicas, no plano doméstico, bem como com a defesa do diálogo e do multilateralismo, no plano externo. pic.twitter.com/bcepPLHcfl — Michel Temer (@MichelTemer) 29 de novembro de 2018

Amanhã (30), Michel Temer participará de uma reunião informal do Brics - bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele anunciou um resultado concreto desse encontro. "Podemos esperar que o Banco de Desenvolvimento do Brics instale um escritório em São Paulo com filial em Brasília. O Banco de Desenvolvimento do Brics estará presente no Brasil. Esse é um grande avanço e significa financiamentos para vários empreendimentos brasileiros", avaliou.