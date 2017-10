Temer condena ataque em Las Vegas e manifesta solidariedade às vítimas

O presidente da República, Michel Temer, usou as redes sociais para condenar o ataque de um atirador em Las Vegas, nos Estados Unidos, que deixou pelo menos 50 mortos. "Terríveis as notícias sobre o ataque em Las Vegas. Nosso sentimento de pesar e solidariedade às vítimas, aos familiares e ao povo americano", escreveu Temer no Twitter.

Na madrugada deste domingo, um homem abriu fogo na principal avenida de Las Vegas, deixando centenas de feridos e pelo menos 50 mortos.

O episódio ocorreu quando dezenas de milhares de pessoas viam um show em um festival de música country, no pior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, até o momento, não há informações sobre brasileiros entre as vítimas do ataque. Segundo o Itamaraty, o consulado brasileiro em Los Angeles acompanha o caso.

Veja Também

Comentários