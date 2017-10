Temer: como todo brasileiro, estou consternado com tragédia na escola de Goiânia

O presidente Michel Temer se disse "consternado" com a tragédia ocorrida nesta sexta-feira, 20, em uma escola em Goiânia (GO). "Como todo brasileiro, estou consternado com a tragédia na escola de Goiânia. Minha solidariedade às famílias. Força!", afirmou o presidente, por meio de uma postagem no microblog Twitter.

Temer se referia a um atentado ocorrido hoje no Colégio Goyases, na capital goiana, quando um adolescente de 14 anos disparou tiros contra colegas de turma, deixando dois mortos e outros quatro feridos. O autor dos disparos é filho de um policial militar e a arma usada é da corporação.