Temer chega ao Palácio Guanabara, no Rio, para tratar de intervenção federal

A intervenção federal na Segurança Pública do Estado do Rio foi definida na sexta-feira, 16 - Foto: O Sul

O presidente da República, Michel Temer, chegou pouco depois das 12 horas deste sábado, 17, ao Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, na zona sul carioca, para participar de reunião com o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) e outras lideranças do Estado. O tema do encontro é a intervenção militar na segurança do Rio.

Temer chegou de helicóptero, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Moreira Franco. A comitiva do presidente foi recebida por Pezão e pelo prefeito da cidade, Marcelo Crivella (PRB), que passou o carnaval na Europa.

A intervenção federal na Segurança Pública do Estado do Rio foi definida na sexta-feira, 16. Será a primeira do tipo desde a promulgação da Constituição de 1988. A medida tem duração prevista até 31 de dezembro.

Com o argumento de que o Rio está tomado pelo crime organizado, o general do Exército Walter Sousa Braga Netto assumiu o comando das polícias Civil e Militar e dos bombeiros do Estado, no lugar do governador.