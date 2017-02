Temer autoriza uso das Forças Armadas no Rio

O presidente Michel Temer autorizou nesta segunda-feira, 13, o uso das Forças Armadas para ajudar no policiamento das ruas no Rio. O anúncio ocorre no 4º dia de mobilização de mulheres de policiais militares nos batalhões.

Nesta segunda, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, se reuniu com Temer no Palácio do Planalto e pediu a atuação das tropas federais na capital fluminense.

Segundo informações da Agência Brasil, o governo federal ainda estuda o número de militares que serão enviados, os locais de atuação, e a data de início das ações, que podem começar já nesta terça-feira, 14.

