Temer autoriza doação de recursos financeiros para Acnur e OIM

O presidente Michel Temer autorizou a doação de recursos financeiros para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e para a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A decisão foi publicada por meio da Medida Provisória número 860, publicada nesta terça-feira, dia 4, no Diário Oficial da União (DOU).

A doação, com o valor de até R$ 15 milhões, será utilizada para o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao "fluxo migratório provocado por crise humanitária". A doação será efetuada e ocorrerá com dotações orçamentárias do Ministério das Relações Exteriores.