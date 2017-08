Telecentro oferece curso de qualificação gratuito para juventude campo-grandense

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, realizou na manhã deste sábado (19), na sede da instituição, a inauguração do telecentro, que ofertará cursos gratuitos a jovens e adultos, inicialmente em sua unidade central e em outros seis locais espalhados por toda a cidade. As aulas serão on-line e poderão ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Moreninha II, Jardim Canguru, Jardim Aeroporto, Futurista, São Conrado e Vida Nova.

O telecentro tem o objetivo de promover o ensino e ampliar o conhecimento dos alunos para que possam se especializar e disputar uma vaga no mercado de trabalho, tendo um currículo mais completo.

Os cursos oferecidos atendem a demanda do empresariado, que busca, cada vez mais, pessoas com habilidades e aptidões específicas. O órgão municipal disponibilizou os cursos de administração, contabilidade, departamento pessoal, secretariado, operador de caixa, telemarketing, técnicas de redação, como se comportar em uma entrevista, Corel X7, Excel, produção de games e muitas outras atividades, que podem ser feitos no período matutino e vespertino, duas vezes por semana.

A duração dos cursos será de três meses, sendo o primeiro treinamento ofertado, o de telemarketing. A intenção da Subsecretaria de Juventude é de abrir uma turma no período noturno e ampliar os locais onde as aulas serão ministradas.

Os cursos são produzidos pelo Instituto do Trabalhador, empresa privada com sede no interior de São Paulo, funcionando dentro do polo de Educação à Distância (EAD) da Universidade Anhanguera, em Campo Grande (MS). A parceria com a Subsecretaria proporcionou a liberação de 300 vagas gratuitas para a população.

“Muitos jovens não sabem mexer direito em um computador e queremos promover esses cursos para que possamos dar continuidade ao processo de qualificação que a Subsecretaria tem promovido junto a eles”, disse o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira.

Em agenda pública em decorrência do mês de aniversário da cidade, o prefeito da capital, Marquinhos Trad, destacou a importância das parcerias entre as entidades para disponibilizar atendimento gratuito para a população. “Esse evento só se tornou possível porque houve a união entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedesc), o Ministério do Trabalho, Tecnologia e Inovação, que doou os computadores, e a Subsecretaria da Juventude. É com alegria que inauguramos os telecentros e, em parceria com o Instituto do Trabalhador, oferecemos mais de 15 cursos profissionalizantes com centenas de jovens inscritos. Uma gestão é feita dessa maneira, com a participação e o envolvimento de todos”, explicou o chefe do executivo municipal por telefone.

A parceria entre a empresa privada e a instituição pública foi promovida pelo voluntário da Subsecretaria na área de relações interinstitucionais Carlos Roboton, que ressaltou que a parceria com a Subsecretaria promove a qualificação em três pilares: palestras para que os jovens possam melhorar as suas oportunidades; a promoção da qualificação profissional; e a empregabilidade.

A solenidade de inauguração contou ainda com a participação do músico Gabriel Timóteu, a declamação do campeão da primeira batalha de poesias do Slam Campão, Iuri Lucas, que vai se apresentar em campeonatos na capital paulista.

