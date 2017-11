Telecentro da Juventude está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes

- Ilustração

A Subsecretaria de Políticas para a Juventude, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, já abriu as inscrições para as próximas turmas de Secretariado Executivo, Departamento de Pessoal e Tecnologias. Os cursos são oferecidos gratuitamente pelo Programa Telecentro da Juventude e realizados na sede do órgão público. As aulas terão início nesta segunda-feira (20).

Antes de garantir a vaga, os alunos passam por uma avaliação realizada por um dos coordenadores, onde é observado, principalmente, o grau de interesse dos participantes. “Esses cursos são uma parceria com o Ministério das Comunicações e possuem uma sequência de atividades que precisam ser cumpridas. É importante que os estudantes aproveitem o máximo do curso para conseguirem se diferenciar no mercado de trabalho”, explicou o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

As aulas são realizadas on-line e possuem duração de 2h diárias, sendo que todos os cursos englobam o aprendizado principal da atividade a ser exercida. O Telecentro da Juventude é um programa que visa a continuidade da formação profissional dos jovens campo-grandenses. Atuando como o segundo, de três pilares – sendo os outros dois o Curso de Capacitação Profissional e o encaminhamento para o mercado de trabalho –, as atividades desenvolvidas promovem o aperfeiçoamento das técnicas do emprego.

“O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e a mão de obra cada vez mais escassa e é preciso cobrir essa lacuna”, destacou o subsecretário.

Por serem realizadas no formato digital, as aulas são divididas em módulos de aprendizagem para facilitar o entendimento e acompanhar o desenvolvimento do aluno.

A estudante do primeiro ano do ensino médio na Escola Estadual Silvio Oliveira dos Santos, no Bairro Aero Rancho, Beatriz Barreto Cardozo, destacou que fazer o curso foi um aprendizado para o futuro. “Foi muito legal ver que é abordado vários assuntos dentro do cargo e que isso pode me ajudar a desenvolver o trabalho”, disse.

Beatriz terminou o curso de Departamento de Pessoal na última sexta-feira. Nas semanas anteriores ela também havia feito o curso de Secretariado Executivo. Para realizar a inscrição, os alunos precisam entrar em contato com a Subsecretaria e agendar a entrevista para quinta ou sexta-feira.