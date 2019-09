Técnicos dos municípios de MS recebem instruções para preenchimento de censo da assistência social

Campo Grande (MS) – Técnicos da área da assistência social dos municípios de MS participaram de treinamento realizado nesta sexta-feira (27.09), na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, na Capital, para preenchimento do Censo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2019. O Censo SUAS é ferramenta de monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social de preenchimento obrigatório para estados e municípios.

A orientação técnica para o preenchimento dos formulários do Censo SUAS 2019 é direcionada mais especificamente aos técnicos da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), vigilância socioassistencial, secretaria executiva dos Conselhos Municipais de Assistência Social, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de média e alta complexidade.

Coordenadora da Sedhast, Taciana Silvestrine, em um dos momentos da capacitação

As informações declaradas no Censo SUAS 2019 são de fé pública o que implica na responsabilidade para o devido preenchimento. O treinamento é realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas).

Por que avaliar políticas sociais?

Conforme o Ministério da Cidadania, formuladores de políticas sociais são confrontados com inúmeras propostas para reduzir a pobreza ou melhorar a qualidade da saúde e educação da população. Para tomar decisões consistentes, é necessário ter evidências científicas sobre os efeitos das ações.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Divulgação