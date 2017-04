Técnicos da Assistência Social, Saúde e Educação discutem o Programa Bolsa Família

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), por meio da Coordenação Estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, realiza nesta quinta-feira (20), o III Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família para gestores municipais da Assistência Social, Saúde e Educação. O evento, que acontece até às 17h na Escola do Suas/MS Mariluce Bittar, na Capital, conta com a participação de técnicos dos 79 municípios do estado.

O Seminário é realizado conjuntamente com as Secretarias de Estado Saúde e de Educação, e tem como foco principal subsidiar os técnicos de cada cidade na elaboração do Plano de Ação Intersetorial que reúna objetivamente a participação das três áreas dentro da execução do Programa Bolsa Família. Ainda também é objetivo do evento instrumentalizar os trabalhadores responsáveis pela execução das ações proporcionando a atualização de seus conhecimentos.

“Discutirmos e avaliarmos esse programa é sempre uma forma de avançarmos em benefício da população. Sem dúvida, os bons resultados em cada cidade, depende de nosso empenho e como encaramos o gerenciamento desse programa”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Também participam do evento a coordenadora estadual do Programa Bolsa Família, Elza de Souza Franke; a representante da Secretaria de Estado de Educação (SED), Luz Cátia Ramos; a representante da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Maria Aparecida Cruz; a representante do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), Taciana Afonso Silvestrini Arantes, e a supervisora da filial PBF da Caixa Econômica Federal, Ketes Domingos Gonçalves.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira

