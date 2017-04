Técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará fazem intercâmbio com equipe do MS

Bataguassu (MS) – A equipe da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal do Mato Grosso do Sul (Iagro) recebeu na última semana do mês de Março técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) para um intercâmbio de informações sobre Sisbi/POA.

Com o objetivo de conhecer a estrutura do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale) formado pelos municípios de Bataguassu, Nova Andradina, Anaurilândia, Ivinhema, Batayporã, Taquarussu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Angélica e Novo Horizonte que integram a região econômica do Vale do Ivinhema.

A adesão e manutenção do consórcio e municípios ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Alimentos (Sisbi)/Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) foi o tema principal das discussões.

Técnicos de outras Agências de Defesa, como Bahia, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, além de integrantes de outros consórcios do país também já estiveram em visita ao município para conhecer a estrutura e a sistemática de trabalho do Codevale.

Segundo a chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa/Iagro), Cristiane Petrucci, isso ocorre porque este serviço de inspeção está totalmente regularizado, oportunizando assim estabelecimentos como frigoríficos, laticínios e entrepostos de pescado, mel e derivados comercializarem seus produtos para todo o território nacional sem nenhuma restrição legal.

O prefeito do município, Arlei Caravina, destacou que por ter sido o primeiro no Estado e o segundo consórcio no País a aderir ao Sisbi, o Codevale é tido como referência com relação à operacionalização do sistema.

Também participaram do encontro com os técnicos da Adagri a coordenadora do Sisbi/POA/Iagro, Nara Glienke e os médicos veterinários do Codevale, Daniele Cabriotti e Diego Moreira, que aproveitaram a ocasião para fazer um intercâmbio de informações acerca dos Serviços de Inspeção e conduziram a comitiva às indústrias onde o sistema já está implantado.

Texto e foto: Kelly Ventorim – Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal do Mato Grosso do Sul (Iagro)

