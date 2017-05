Teatro do Horto Florestal recebe de hoje até sábado Mostra de Cinema

A partir desta segunda-feira (8) e até o dia 13 de maio, o Teatro Prosa do Sesc Horto será palco da Mostra de Cinema e Direitos Humanos. A programação traz 29 filmes entre curtas, médias e longas-metragens, divididos em três frentes: Panorama, Temática – que abordará questões de gênero, e Homenagem – com foco na obra da cineasta Laís Bodansky. Na 11ª edição, o evento também contempla o público infanto-juventil com a "Mostrinha".

Nesta segunda, a abertura será às 19h, com apresentação do ballet infantil do projeto social "Tocando em Frente" e, ainda, a sessão especial com os filmes “Depois que te vi” de Vinícius Saramago e “De que lado me olhas” de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi.

O evento é uma realização do Ministério de Direitos Humanos e é realizada em todo País. Na Capital, a responsável é a produtora da Render Brasil, Tania Sozza.

Menino 23 – Infâncias Perdida no Brasil, documentário que aborda igualdade racial. "Menino 23 – Infâncias Perdida no Brasil", documentário que aborda igualdade racial.

Dentro da Mostra Panorama, foram selecionados 17 filmes que retratam direitos das pessoas com deficiência, população LGBT e o enfrentamento da homofobia, memória e verdade, crianças, adolescentes e juventude, pessoas idosas, negros, população em situação de rua, mulheres, direitos humanos e segurança pública, participação política, situação prisional, saúde mental, cultura e educação em Direitos Humanos.

Na Mostra Temática, são sete títulos que apresentam a questão de gênero, abordando temas relacionados às mulheres, orientação sexual, empoderamento feminino, estereótipos de gênero, LGBTfobias, conquistas sociais, políticas e econômicas, o direito à igualdade e à não descriminação.

Com o trabalho da cineasta Laís Bodansky, a Mostra Homenagem debate sobre um mundo onde todos possam se reconhecer e viver a igualdade e direitos de oportunidades.

As sessões das 19h de terça a sexta-feira terão debates com representantes da área e os estudantes presentes nas sessões receberão certificados de participação com carga horária.

As exibições serão gratuitas e com acessibilidade, todos os filmes possuem legenda e teremos uma sessão especial com audiodescrição. No encerramento da Mostra, no dia 13 de maio as 18h, será exibido o filme convidado “Não Me Lembro” de Fábio Flecha, produzido em Mato Grosso do Sul.

