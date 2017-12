TCU inocenta ex-dirigentes do Hospital do Câncer de desviar recursos do SUS e arquiva ação do MPF

Médico oncologista Adalberto Abrão Siufi - Reprodução

O médico oncologista Adalberto Abrão Siufi, sua filha Betina Siufi, ex-administradora do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, Issamir Farias Saffar, dirigente da Fundação Carmem Prudente, controladora da instituição hospitalar, foram inocentados pelo Tribunal de Contas da União da acusação apresentada pelo Ministério Público Federal, do desvio recursos do SUS (Sistema Único da Saúde), liberados pela Prefeitura.

Os repasses foram liberados com base em convênio firmado inicialmente em 2004 para o atendimento de pacientes encaminhados pela rede pública de saúde. Por unanimidade os ministros do TCU arquivaram representação do Ministério Público Federal contra a Fundação Carmem Prudente, entidade mantenedora do hospital, alvo da Operação “Sangue Frio”. A operação deflagrada em 2013 pela Polícia Federal teve como seu alvo principal, Adalberto Abrão, dirigente da Fundação na época e a filha dele, Betina Siufi, administradora do hospital.

Os ministros acompanharam o voto do relator, ministro Vital do Rêgo e decidiram pelo arquivamento ao concluírem que a fundação não desviou recursos do SUS.Todos os serviços remunerados foram efetivamente prestados. “A entidade privada (no caso a fundação), em momento algum, gerenciou recursos públicos, apenas recebeu remuneração como contraprestação a serviços previamente prestados, cuja utilização se licita ou não, escapa à competência fiscalizatória deste Tribunal”, diz o relatório do ministro Vital do Rego que vai além : “Não há nos autos, portanto informações, que apontem para a ocorrência de pagamentos indevidos no âmbito do vínculo jurídico mantido entre o município de Campo Grande e a Fundação Carmem Prudente”.

Este trecho do parecer faz alusão ao questionamento do MPF, ao fato ter prestado atendimento a pacientes SUS por intermédio da empresa Neorad, que tem entre sócios o médico Adalberto Abrão e Issamir Farias Saffar , também diretor da entidade.

Ao longo do documento, o relatório demonstra que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público Federal não resultaram em prejuízos aos cofres públicos, já que a Fundação Carmem Prudente é uma entidade privada, “quem não integra a administração pública e não se encontra sujeita, em regra, à jurisdição deste Tribunal”. Este argumento também foi utilizado, por exemplo, para rejeitar uma das questões levantadas pelo MPF na tentativa de demonstrar prejuízo ao erário. A lavandeira do Hospital do Câncer teria sido utilizada, sem nenhuma cobrança, para o processamento de roupas utilizadas em pacientes em leitos da Neorad, clínica terceirizada que atendia os pacientes do hospital.