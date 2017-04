TCE-MS realiza palestra sobre Fomento à economia em Seminário de Desenvolvimento Local

O diretor geral do Tribunal, Eduardo dos Santos Dionizio, apresentou no Seminário, que está sendo realizado até a próxima sexta-feira em Dourados, a palestra “Transparência e a Implementação da Lei Geral" (Lei complementar 123/2006) que trata da importância das compras públicas junto à micro e pequena empresa como fator preponderante para o desenvolvimento local.

Eduardo dos Santos Dionizio explicou que o ganho maior é o fomento a economia local a partir desse tratamento diferenciado. “Se a compra é feita na micro ou pequena empresa no município, certamente esse dinheiro circulará e a riqueza ficará lá para gerar mais emprego e renda para a população”. O diretor geral do TCE-MS mostrou ainda que o Tribunal trabalha para dar efetividade a legislação, sendo o indutor da implementação da lei, contribuindo para o desenvolvimento local, que é o grande objetivo da lei.

Em 2012 foi firmada parceria entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o objetivo de promover a aplicação da Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que trata, entre vários aspectos, de questões que são objeto direto de fiscalização dos Tribunais de Contas, como tratamento diferenciado às microempresas em compras governamentais.

Em março de 2016 o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Governo do Estado, Assomasul e o Sebrae assinaram um “Termo de Cooperação de Fomento às Compras Públicas”. O acordo prevê a união de esforços para estimular a aplicação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte nos municípios sul-mato-grossenses.

O Seminário de Desenvolvimento Local é promovido pelo Governo do Estado através do Propeq (Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios), pelo Sebrae/MS e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco). A realização conta com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul , Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS).

O evento gratuito, apresenta especialistas nas áreas de políticas públicas, legislação (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), produção rural, cooperativismo e associativismo; e é voltado especialmente a prefeitos, gestores públicos, agricultores, instituições e profissionais com interesse no setor.

O Seminário vai ser realizado ainda nos municípios de Coxim, Bonito, Corumbá e Campo Grande em datas a serem definidas.

Veja Também

Comentários