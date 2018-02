TCE-MS fortalece parceria com o TCE-SP

A busca por novas parcerias e pelo desenvolvimento de ações que venham contribuir com a modernização dos Tribunais de Contas do País, e ainda, o fortalecimento do controle externo foram os assuntos abordados na visita, feita na manhã desta quarta-feira, d - Foto: Olga Cristhian Cruz Mongenot

Dando continuidade ao modelo de gestão compartilhada e no empenho por um Tribunal de Contas cada vez mais ágil e transparente em suas ações, o presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, reuniu-se com o novo presidente do TCE-SP, conselheiro Renato Martins Costa. A busca por novas parcerias e pelo desenvolvimento de ações que venham contribuir com a modernização dos Tribunais de Contas do País, e ainda, o fortalecimento do controle externo foram os assuntos abordados na visita, feita na manhã desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, na capital paulista.

Na ocasião, o presidente Waldir Neves destacou que, desde o início de sua gestão, vem investindo cada vez mais na modernização dos sistemas e ferramentas utilizadas pela Corte de Contas, bem como, na capacitação dos servidores e dos órgãos jurisdicionados e também, da importância do trabalho feito em parceria com os demais Tribunais do País.