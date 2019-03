TCE-MS divulga lista de aprovados no concurso para estágio

Da redação, com informações do TCE

Processo seletivo terá validade de 12 meses - Divulgação

A lista com o nome dos candidatos aprovados e com nome dos habilitados para o cadastro reserva do Processo Seletivo para estagiários de nível superior, já está disponível no site oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

Conforme descrito na Edição Extra do Diário Oficial Eletrônico nº 1981, publicado no dia 28 de fevereiro, o critério de classificação seguiu por meio de desempate especificados no Edital n. 01/2018, item 8: 8.1 Será considerado habilitado o candidato que obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da prova; 8.2 Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente da nota final, e no caso de empate, pelos critérios que seguem: 1º) obtiver maior pontuação na prova de conhecimento específico; 2º) obtiver maior pontuação na prova Português; 3º) o candidato que tiver maior idade.

De acordo com o item 9 do Edital n. 01/2018 que cuida da homologação, da convocação e do credenciamento: 9.2 A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá gradativamente dentro do prazo de validade do certame, no interesse da Administração, com a devida comunicação ao candidato por meio de contato telefônico e por e-mail cadastrado, sem prejuízo da devida divulgação no endereço eletrônico do Tribunal de Contas.

O subitem 9.4 do referido Edital ressalta que após os atos de convocação, o candidato terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para manifestar-se sobre o interesse no exercício do estágio ou desistência.

O subitem 9.5 segue informando que o candidato que não apresentar manifestação formal ou não comparecer ao local indicado nos atos de convocação, no curso do prazo estabelecido no item 9.4, será automaticamente excluído do Processo Seletivo.

De acordo com o subitem 10.1 do item 10 do Edital que cuida da avaliação psicológica, os candidatos convocados, deverão passar, ainda, pela avaliação psicológica, que, também, possui caráter eliminatório.

O Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) do Tribunal de Contas avisa que dia 11 de março (11/03) é a data prevista para que a convocação dos candidatos aprovados seja publicada no Diário Oficial Eletrônico no site oficial do TCE-MS.

Estágio - O Tribunal de Contas disponibilizou um total de 70 vagas para preenchimento nos cursos de Direito (37), Ciências Contábeis (11), Engenharia Civil (02), Engenharia Ambiental (02), Engenharia Elétrica (01), Arquitetura e Urbanismo (02), Administração (04), Tecnologia da Informação (08), Jornalismo (01) e Publicidade e Propaganda (02). Lembrando que o concurso disponibilizou dez por cento (10%) das vagas para portadores de necessidades especiais.

Os candidatos aprovados terão uma jornada semanal de estágio de 25 horas, a ser realizada no período de funcionamento do Tribunal, com exercício de 5 horas diárias de trabalho e receberão uma bolsa no valor R$ 900,00 e mais o auxílio transporte no valor de R$ 100,00. A duração do estágio será de seis (6) meses a um (1) ano, e poderá ser prorrogada por igual período, até o limite de dois (2) anos.

O processo seletivo terá validade de doze (12) meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Presidência do TCE-MS.

A lista com os candidatos aprovados e o cadastro reserva pode ser conferida no endereço eletrônico http://www.tce.ms.gov.br/noticias/detalhes/5271/tce-ms-divulga-lista-de-aprovados-no-concurso-para-estagio