TCE-MS convoca mais 40 aprovados para vagas de Auditor

Tribunal de Contas de MS - Reprodução

O Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul trouxe, na edição da última sexta-feira (17), a convocação de 40 (quarenta) candidatos aprovados no Concurso Público para preenchimento de cargos de Auditor Estadual de Controle Externo.

Esta convocação foi determinada pelo Presidente Waldir Neves Barbosa com o intuito de preenche vagas existentes, principalmente, com a aposentadoria de servidores que aderiram ao Programa de Incentivo à Aposentadoria, implementado pelo TCE-MS.

Os candidatos convocados deverão se apresentar para Avaliação Médica no próximo dia 04 de dezembro, na sede do Tribunal de Contas, no horário estabelecido no edital, entre das 13hs às 17hs.



Com esta convocação, o Concurso realizado em 2014 já alcança o número de 160 candidatos convocados, lembrando que eram previstas apenas 30 vagas iniciais e mais de 230 candidatos alcançaram nota suficiente para aprovação.