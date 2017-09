TCE-MS capacita gestores públicos sobre recursos humanos

Durante esses dois dias do primeiro módulo do curso, a instrutora Maria da Glória abordou temas como Princípios Constitucionais da Administração Pública / Divulgação

O curso “Gestão de Recursos Humanos na Administração Municipal”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo – ESCOEX, é dividido em dois módulos. O primeiro começou nesta quinta-feira, 14 de setembro, e reuniu servidores municipais e jurisdicionados interessados na busca de mais conhecimento sobre o tema “Regime jurídico e relações de trabalho”. A instrutora é a Secretária Executiva da Corregedoria do TCE-MS, Maria da Glória Gonçalves Nogueira.

O objetivo é capacitar agentes públicos sobre as regras constitucionais que regem a gestão de recursos humanos na Administração Municipal. Para Maria da Glória “esse é um ano de muitas dúvidas por conta da mudança nas administrações municipais, muitos servidores novos chegando e que precisam de tempo para aprender os fundamentos legais. Por isso o nosso chamamento para que possamos dar a nossa contribuição nesse sentido”.

Durante esses dois dias do primeiro módulo do curso, a instrutora Maria da Glória abordou temas como Princípios Constitucionais da Administração Pública; Agentes públicos: natureza e classificação; Regime Constitucional do Servidor Público; Acessibilidade à Função Pública e Investidura; Extinção do Vínculo de Trabalho com a Administração Pública; Estabilidade e Acumulação de Cargos; Responsabilidades e Regime Disciplinar; Gestão da Folha de Pagamento.

Maria da Glória destacou o papel pedagógico adotado pela gestão do conselheiro Waldir Neves à frente do Tribunal de Contas. “O TCE-MS entende que, na medida que ele capacita os jurisdicionados, passa a receber melhores informações sobre a gestão de recursos humanos. E isso reflete diretamente nas apreciações da Corte de Contas.”

O segundo módulo do curso “Gestão de Recursos Humanos na Administração Municipal” será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, também na Escoex, e vai abordar o tema “Plano de Carreiras e Remuneração”, voltado a capacitar agentes públicos municipais para atuar na formulação e elaboração de planos de cargos, carreiras e remuneração.

Currículo

A instrutora Maria da Glória Gonçalves Nogueira possui Graduação em Administração, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialização em Direito Administrativo Aplicado à Administração Pública, pela UNAES-CG, e em Organização & Métodos, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Possui também em seu currículo, atividades docentes como Cursos de Capacitação ministrados pelas Escolas de Governo do Estado de MS, da Prefeitura de Campo Grande e da Prefeitura de Corumbá. E ainda acumula experiências profissionais em Consultoria em gestão pública, especialmente organização administrativa, recursos humanos e licitações públicas. Trabalhos realizados para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e diversas Prefeituras e Câmaras Municipais de MS.

Maria da Glória ainda exerceu cargos de direção superior na Secretária de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, na empresa pública federal Financiadora de Estudo e Projetos – FINEP e na Secretaria de Estado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro.

