TCE abre na segunda-feira inscrições para 44 vagas em processo seletivo

O TCE/MS (Tribunal de Contas) abre na próxima segunda-feira (6) as incrições para o processo seletivo de estagiários. No total, são oferecidas 44 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições terminam no dia 20 de março.

As oportunidades são para os alunos dos cursos de: Direito, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Tecnologia da Informação, Serviço Social, Enfermagem, Jornalismo e Publicidade de Propaganda.

As inscrições serão realizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, as inscrições serão realizadas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 29, Parque dos Poderes, Campo Grande. A taxa de inscrição é de R$ 40.

