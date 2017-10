Taxistas ocupam Esplanada em manifestação pela regulamentação do Uber

Taxistas de todo o Brasil ocupam na manhã desta terça-feira, 31, a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, no dia da votação de Projeto de Lei, em tramitação no Senado Federal, que regulamenta aplicativos de carona, como Uber e Cabify. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara, está na pauta do plenário do Senado e pode ser votada ainda hoje na Casa.

Taxistas estacionaram seus carros ao longo do meio fio do gramado central do eixo monumental, onde ficam localizados os prédios dos ministérios em Brasília. Há táxis de várias cidades, entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Os taxistas, por sua vez, estão fora dos carros que ocupam a Esplanada.

Alguns trios elétricos foram trazidos pela categoria para a Esplanada. A maioria deles tem bandeiras da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). Representantes dos taxistas seguem em direção ao prédio do Senado para acompanhar a votação, que está marcada para a tarde desta terça-feira. As policiais Militar e Legislativa acompanham a manifestação.