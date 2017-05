Taxistas adotam desconto de 30% na tarifa em Campo Grande

Os motoristas de táxi que adotaram o decreto da Prefeitura de Campo Grande, que estabelece desconto de 30% na corrida, já estão colhendo resultados. Trabalhadores do ponto de táxi em frente ao Hospital Universitário estão operando com o desconto da tarifa e já observaram melhora. Eles colocaram uma faixa no ponto e adesivo nos veículos, informando os passageiros sobre o benefício.

“Depois que nós colocamos o adesivo no táxi tivemos aumento nas corridas de 10% a 15%. Tivemos apoio da Prefeitura, que abraçou o projeto, que já está surtindo efeito. Quando a população ficar sabendo deste desconto voltará a utilizar os taxis. O serviço é credenciado e regulamentado pela Agetran”, declarou o representante dos auxiliares de táxi, Edinaldo Ribeiro, que trabalha há 15 anos no transporte de passageiro.

Ednaldo conta que está trabalhando para expandir a ideia a outros pontos. “O projeto foi nosso e o prefeito Marquinhos Trad abraçou a causa, que está surtindo efeito. Quem ganha com este desconto são os usuários de táxi”, completou Edinaldo.

O taxista Anderson Cleiton, que trabalha na praça há mais de 7 anos, também avaliou como positivo o decreto. “Os usuários estão voltando a utilizar os taxis, com este atrativo de 30% de desconto. Eu estava próximo a um supermercado e o adesivo chamou a atenção do passageiro. Mesmo fora do ponto nós pegamos passageiros com esta inovação, que é boa para todos”, comentou.

Decreto

O decreto sobre desconto na tarifa do táxi foi publicado Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), do dia 5 de abril, deste ano. O decreto isenta de multa, a adoção de tarifa variáveis, na cobrança pelo serviço de transporte individual de passageiros, podendo ser concedido o desconto de até 30% (trinta por cento) no valor do taxímetro.

Os veículos que aderirem ao desconto tarifário deverão estar devidamente identificados com adesivo. O condutor deverá informar ao passageiro, após a sua acomodação no interior do veículo, o percentual do desconto, antes de acionar o taxímetro.

