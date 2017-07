A taxa de desemprego do México caiu para o menor nível em 11 anos em junho, ao passo em que os empregadores do setor privado continuam a contratar.

A taxa de desemprego sazonalmente ajustada ficou em 3,3% no mês passado, em queda ante os 3,5% observados em maio e no nível mais baixo desde 2006, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas.

A taxa de desemprego urbana ficou inalterada na comparação com maio, em 3,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários