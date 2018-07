Tatu invade piscina de casa nos EUA enquanto donos estavam viajando

Às vezes, os animais só querem curtir as regalias dos humanos, como mostrou um urso que, há algumas semanas, decidiu se banhar na piscina de uma casa na Califórnia, Estados Unidos. Agora, foi a vez de um tatu fazer o mesmo.

O americano Kristy West vive no Texas, mas tirou férias e viajou com sua família. Um tatu que vive na vizinhança aproveitou que a casa estava vazia e decidiu usar a piscina. Entretanto, ele não passou despercebido: West havia pedido para sua cunhada dar uma olhada na casa durante a viagem, e foi aí que ela flagrou o animal.

O tatu estava calmamente deitado em uma boia na piscina, quando foi encontrado. A irmã de West tirou fotos do que estava vendo e enviou as imagens para a filha de seu irmão. "Ela me mostrou as fotos. Eu fiquei surpreso, mas achei incrível e muito engraçado. Nós rimos muito com a situação", disse West ao portal The Dodo.

Entretanto, a irmã de West não achou a situação tão divertida e expulsou o tatu da casa. West já está em sua casa e, questionado sobre o que vai acontecer se o animal aparecer novamente, ele diz: "Eu provavelmente vou deixar ele relaxando lá na piscina e ver se ele consegue sair sozinho. Mas nós ainda estamos tentando entender como ele conseguiu subir na boia daquele jeito".