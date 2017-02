Tarifas de transporte semiurbano de passageiros vão ficar mais caras

A partir de amanhã (25) as tarifas dos serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual e internacional de passageiros vão ficar mais caras. O aumento autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) será de 4,824% no coeficiente tarifário, que é o índice utilizado para calcular o preço da passagem.

Com a mudança, o coeficiente tarifário desse serviço vai passar de R$ 0,092557 para R$ 0,097022 por passageiro, que deve ser multiplicado pelos quilômetros percorridos na linha. Os serviços de transporte rodoviário semiurbano interestadual são aqueles transportes coletivos que, apesar de cruzarem unidades da federação, têm características urbanas, como uso de roletas e paradas em pontos, com percurso máximo de 75 quilômetros.

Segundo a ANTT, o objetivo do reajuste é manter o equilíbrio econômico-financeiro das autorizatárias especiais do transporte semiurbano de passageiros. O cálculo da tarifa é feito levando em conta a variação de preço de todos os custos da operação, que inclui combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios, veículos e despesa com pessoal.

