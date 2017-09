Tarifa do transporte coletivo pode subir e os serviços estão deixando a desejar, diz Junior Longo

Junior Longo cobra mais rigor no contrato com o Consórcio Guaicurus / Divulgação

O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Junior Longo (PSDB) cobrou mais rigor na fiscalização do contrato com o Consórcio Guaicurus. O parlamentar lembrou que outubro está chegando e a tarifa do transporte coletivo pode subir e os serviços oferecidos estão deixando a desejar.

O vereador tucano lembrou-se da entrega dos ônibus realizadas há alguns meses, no entanto, ressalto que os mesmos não atendem aos bairros na periferia da Capital. “Foram entregues alguns ônibus novos, no entanto não chegaram até aos bairros, fazem apenas as linhas que levam dos terminais ao centro ou aos shoppings”, destacou.

Junior Longo disse que recebeu uma denuncia sobre a demora de uma hora para que um ônibus substituto fosse atender os usuários da linha Guaicurus/Aero Rancho que quebrou na semana passada deixando à senhora Dalva Souza e seus três filhos cadeirantes a mercê das intempéries do clima, sendo um completo desrespeito a família e demais passageiros.

“É inadmissível uma demora de mais de uma hora para que outro ônibus fosse designado para atender aos passageiros, em especial a família da Sra. Dalva que tem três filhos cadeirantes, expostos às mudanças climáticas. Nós vereadores, juntamente com a população que depende de transporte público não podemos nos calar diante desse fato. Em outubro é negociado o aumento da tarifa de ônibus, mas o que deve ser discutido e fiscalizado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGEREG) é se os serviços prestados pelo Consórcio Guaicurus estão a contento dos usuários”, pontuou Junior Longo.

O presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Junior Longo disse que já está com o Estudo acerca do Reajuste Tarifário do Sistema Municipal de Transporte Coletivo do ano de 2012, bem como o Contrato de Concessão nº 330 de 25/10/2012 celebrado entre o município de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus. “Estamos preparados para discutir e defender os interesses da população que precisa do transporte coletivo para trabalhar, estudar, passear, etc. Não vamos aceitar um aumento tarifário sem antes cobrar que todos os acordos entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande sejam cumpridos”, finalizou.

