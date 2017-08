Tarifa de pedágio da NovaDutra tem reajuste a partir de sexta-feira

Via Dutra / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A tarifa de pedágio da BR-116, no trecho que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, terá reajuste a partir da 0h do próximo dia 4. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os aumentos nas praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça, para veículos da categoria 1, passam de R$ 13,80 para R$ 14,40; em Arujá, Guararema Norte e Guararema Sul, a tarifa para os veículos da mesma categoria sobe de R$ 3,40 para R$ 3,50; e na praça de Jacareí, de R$ 6,10 para R$ 6,30.

A rodovia está sob responsabilidade da concessionária CCR NovaDutra desde 1995, para exploração da infraestrutura pelo período de 25 anos. O aumento, autorizado pela ANTT, já foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com a CCR NovaDutra, em 21 anos de concessão, a empresa fez investimentos superiores a R$ 17 bilhões na modernização da rodovia, incluindo a realização de obras, aquisição de equipamentos, operação e o pagamento de impostos. Em impostos, a concessionária recolheu mais R$ 3,38 bilhões, sendo que R$ 663,05 milhões foram pagos em Imposto sobre Serviços (ISS) às 36 cidades servidas pela rodovia.

“Os recursos foram e continuam sendo aplicados em melhorias operacionais, na modernização e conservação da Via Dutra. Os investimentos foram feitos em 94,5 quilômetros de pistas marginais, 370 quilômetros de muros de concreto, 36 novas pontes e viadutos, na recuperação de 119 pontes, 78 viadutos, 25 passarelas e 19,6 milhões de metros quadrados de asfalto de pistas, trevos e acessos. Desde o início da concessão, o número de mortes na rodovia caiu 84%, considerando o aumento do volume de tráfego no período”, diz a NovaDutra.

Veja Também

Comentários