Tarifa de ônibus será de R$ 3,55 e começa a valer nesta quinta

A prefeitura de Campo Grande havia decretado a nova tarifa do transporte coletivo, aplicando apenas a correção da inflação, mas o Tribunal de Contas do Estado suspendeu por meio de uma medida cautelar. O município apresentou as explicações e o TCE revogou a suspensão.

O Consórcio Guaicurus, argumentando prejuízos de R$ 1,4 milhão pela demora da liberação do novo valor, requereu ao município que a nova tarifa seja a apontada pelo estudo técnico da Agereg, no valor de R$ 3,56.

Após análise do pedido, o município irá decretar a nova tarifa no valor de R$ 3,55, reduzindo em um centavo para facilitar o troco. Para as datas especiais, o novo valor será de R$ 1,42, com pagamento exclusivo com cartão eletrônico recarregável (smart card). O valor das linhas executivas será de R$ 4,35.

A nova tarifa passa a valer a partir do dia 22 de dezembro de 2016.

