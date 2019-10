Tacuru vê no Governo Presente oportunidade para emprego e renda

Naviraí (MS) – O prefeito de Tacuru, Carlos Alberto Pelegrini, quer promover a atração de indústrias para a cidade e melhorar a geração de emprego e renda. Para isso, ele solicitou apoio do governador Reinaldo Azambuja. Os dois se reuniram nesta sexta-feira (24) em Naviraí, durante o programa Governo Presente, que vai ao interior para colher demandas municipais de lideranças político-administrativas.

“Temos empresas se instalando em Tacuru e o município sozinho não tem condições de dar todos os incentivos. Então, trouxemos demandas dessa área para que possamos ter geração de emprego e renda”, explicou o prefeito. Ele ainda pediu parceria para área da infraestrutura. “Recapeamento, drenagem, asfalto, ponte e recuperação das estradas”.

Carlos disse que a maioria da população de Tacuru vive na zona rural. Por isso, essa área da cidade precisa de um olhar especial. “Temos seis assentamentos e duas aldeias. Solicitamos também recursos para atender essa parte”, contou. Ele saiu satisfeito do encontro. “Acho importante o Governo regionalizar, ouvir os prefeitos e entender toda nossa situação”, expressou.

Raio-x

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente. Segundo ele, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. O governador ainda afirmou que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Investimentos

Para melhorar as condições de tráfego nas rodovias estaduais e estradas vicinais na região de Tacuru, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) vem desenvolvendo um trabalho forte. Além da construção de pontes de concreto sobre o rio Tacuru e córregos Cedilha e Nhupu Guassu, o Governo do Estado executou, em 2018, serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais da malha viária de Tacuru, Coronel Sapucaia e Sete Quedas.

Na área da saúde, no primeiro ano da administração de Reinaldo Azambuja a população de Tacuru foi atendida pela Caravana da Saúde. Nesses quatro anos e 10 meses de administração, os repasses para melhoria e manutenção do serviço público de saúde do município chegam a R$ 3,771 milhões. A cidade foi contemplada também com a construção de casas populares e reforma de escolas, além de garantir alimentação, material escolar e uniformes para os alunos da rede estadual do município.

Presenças

Na reunião técnica com a equipe de Tacuru também participaram o vice-prefeito Marcelo Carlos Gargantini Marques e a presidente da Câmara Municipal, vereadora Diana Neris de Souza Pedrotti, acompanhada dos demais parlamentares. Além deles, os secretários municipais de Desenvolvimento, Odilon Trindade; de Infraestrutura, José Carlos Ferreira; de Educação, Carlos Vital; de Meio Ambiente, Edmundo Rodrigues; de Esportes, Veronil Geraldo; e de Agricultura, Ailton Milane.

Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Maria Cecilia (Educação) e Geraldo Resende (Saúde); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia), Onevan de Matos , Lídio Lopes e Londres Machado; o deputado federal Beto Pereira; e os presidentes da Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.

