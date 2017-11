Tacuru recebe do Governo do Estado quatro pontes que asseguram acesso à área rural

Durante a entrega, governador anunciou novos investimentos em drenagem e pavimentação para o município.

Campo Grande (MS) – Após enfrentar o isolamento com a única ponte de acesso ao município destruído pelas chuvas no ano passado, Tacuru recebeu hoje do Governo do Estado quatro novas pontes de concreto que asseguram o acesso tanto à entrada da cidade quanto à sua área rural. A entrega das travessias foi feita na manhã desta sexta-feira (24.11) pelo governador Reinaldo Azambuja, que anunciou novos investimentos em obras de drenagem e pavimentação para o município.

“Ponte de concreto não estraga mais. A madeira apodrece, mas o concreto perdura. Você gasta uma vez só. E é por isso que nós estamos construindo mais de cem pontes de concreto em Mato Grosso do Sul, que é muito mais do que foi construído em 40 anos”, destacou o governador, ao falar sobre a importância de oferecer às pessoas melhores condições de tráfego.

As pontes entregues hoje somam mais de R$ 2,7 milhões e estão sobre o rio Tacuru e córregos Cedilha, Nhupú Guassú e Gramado, todas dão acesso a estradas municipais. “Em tese seria responsabilidade do município, mas fizemos para atender à população e isso mostra a existência de uma parceria que vai continuar”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Além de impedir o isolamento da área rural do município, as travessias cumprem o papel de integrar a região e facilitar seu desenvolvimento. Antes da construção, o Governo já havia investido R$ 1,8 milhão para refazer o solo em trecho de erosão na entrada da cidade. Também auxiliou a Prefeitura na recuperação de estradas vicinais.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, lembrou da situação crítica em que Tacuru se encontrava no final de 2015 quando a chuva causou uma série de estragos.

“Os problemas mais graves de infraestrutura foram resolvidos. Avançamos com qualidade, com responsabilidade e honestidade. E a gente fica muito feliz de voltar aqui hoje e ver que todos os compromissos foram cumpridos”, destacou.

As quatro pontes construídas tiveram aprovados recursos da Defesa Civil Nacional, mas diante da demora no repasse – que até o momento não se concretizou – o Governo de MS custeou e executou a obra para garantir o acesso da população.

Saneamento

Foi entregue também a ampliação da rede de saneamento, com uma nova estação de tratamento de esgoto com capacidade de 20 litros por segundo, mais de 22 mil metros de rede coletoras, 709 ligações domiciliares e duas estações elevatórias.

“Isso traz um benefício enorme para as pessoas porque a cada um real que se investe em saneamento, economiza quatro reais na saúde da população”, destacou o governador Reinaldo Azambuja sobre as intervenções, que somaram mais de R$ 3 milhões incluindo recursos federais da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

Além do secretário de Infraestrutura, estiveram presentes nas entregas os deputados Beto Pereira, Onevan de Matos e Mara Caseiro.

