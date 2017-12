Sydney comemora com fogos de artifício a chegada do Ano-Novo de 2018

Fogos de artifício em Sydney, na Austrália - David Moir/EFE

Devido à diferença de fuso horário, o Ano-Novo já começou em Sydney, na Austrália. As comemorações para a chegada de 2018 se deram com fogos de artifício no porto da cidade mais populosa do país e do continente, a Oceania.

No Brasil, estão previstas festas por todo o país. Confira a programação do réveillon de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.