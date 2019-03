Suzano celebra missa de sétimo dia das vítimas de ataque a escola

UESLEI MARCELINO

A Paróquia de São Sebastião, em Suzano, celebrou nesta quarta-feira (20) missa de sétimo dia dos mortos no massacre da Escola Estadual Raul Brasil, na última quarta-feira (13).



A cerimônia religiosa, que começou às 19h30, foi realizada na igreja matriz da cidade e contou com a presença de parentes e amigos das vítimas, além de pessoas que se solidarizam com as famílias das vítimas.

Participaram da celebração o bispo de Mogi das Cruzes (SP), dom Pedro Luiz Stringhini, e o padre Cláudio Taciano. Foi a terceira celebração religiosa em memória dos mortos no massacre. Na segunda-feira, a Arquidiocese da Sé, em São Paulo, realizou uma missa em intenção dos mortos.

Na manhã de hoje, em Suzano, um ato ecumênico foi feito na escola onde ocorreu o massacre, na manhã do último dia 13.