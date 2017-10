Suvinil vence o Prêmio Top of Mind pela 15ª vez consecutiva

O foco da Suvinil é oferecer as melhores soluções para atender as necessidades de seus consumidores - Divulgação

A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento Premium, conquista pela 15ª vez consecutiva o Prêmio Top of Mind, do jornal Folha de S. Paulo. Com 35% das indicações dos entrevistados, a marca foi o grande destaque da categoria “Tinta de Parede”.

A pesquisa, realizada pelo Datafolha, revela quais são as marcas mais lembradas pela população brasileira. Desde 1991, o instituto de pesquisas realiza o mais importante levantamento do País. Os dados mostram um panorama da evolução das marcas que circulam no mercado e são baseados na pergunta “Qual é a primeira marca que lhe vem à cabeça?”.

“Ganhar pela 15ª vez o Top of Mind reforça que continuamos no caminho correto. Manter uma relação próxima e transparente com os consumidores é fundamental para identificar suas necessidades e oferecer as melhores soluções, como o lançamento do produto Suvinil Limpeza Total, nesse segundo semestre, apresentado pela campanhaMeio Limpa Meio Suja, afirma Marcos Allemann, vice-presidente de Tintas Imobiliárias da BASF para a América do Sul.

A campanha destaca o principal atributo da nova tinta: remoção da sujeira das paredes apenas com um pano úmido e detergente neutro, para qualquer ambiente da casa, externo ou interno. Além disso, é a primeira tinta lavável que oferece o acabamento fosco suave.

Sobre a Suvinil

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da BASF e lidera a participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o mercado nacional.

Sobre a BASF

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br.