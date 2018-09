Suspeitos de integrar milícia na Baixada são presos em Itaguaí

Oito suspeitos de integrar uma milícia na região da Baixada Fluminense foram presos ontem (15) durante operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em Itaguaí. A ação foi um desdobramento da operação Freedom, deflagrada em agosto deste ano, que investiga um grupo criminoso organizado que atua no município de Itaguaí e que tem braços na Costa Verde e Piraí.

De acordo com o Ministério Público, os detidos estavam armados e foram autuados em flagrante por organização criminosa, porte ilegal de armas de fogo, receptação e extorsão.

Foram apreendidos uma escopeta, munições diversas, uniformes de forças policiais, balaclavas, luvas, aparelhos de rádio transmissor, celulares e R$ 1.124 em espécie.

Segundo o Ministério Público, a diligência teve origem a partir do recebimento de denúncias da população local de que, após a primeira operação, no mês passado, integrantes da milícia haviam retomado a rotina de extorsão no município.

O MP informou, ainda, que o grupo criminoso operava com bases em condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Chaperó, com prática de extorsões e exploração, especialmente de jogos de azar, transporte público irregular e venda de água mineral e cigarros.

A operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) teve apoio da Polícia Militar, que deu suporte à incursão, que ocorreu nos itinerários identificados ao longo das investigações. As diligências continuam até que os demais membros da organização criminosa sejam presos.

*Colaborou Lígia Souto - repórter do Radiojornalismo