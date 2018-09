Suspeitos de ataque extremista na Holanda se apresentam à Justiça

Sete homens suspeitos de planejar um grande ataque terrorista na Holanda comparecem diante de um juiz de investigação nesta sexta-feira, 28, um dia após forças policiais terem descoberto e frustrado seus planos. Cerca de 400 policiais participaram de buscas e apreensões na quinta-feira, que levaram à prisão dos sete homens, cujas idades variam entre 21 e 34 anos.

Três deles, incluindo o suposto líder do grupo, um iraquiano de 34 anos, já haviam sido condenados por tentar viajar para o exterior com o objetivo de se juntar a grupos extremistas.

Promotores devem usar a audiência fechada desta sexta para pedir uma extensão da detenção dos suspeitos enquanto as investigações prosseguirem.

Eles afirmam que o grupo planejava realizar o ataque em um grande evento, usando coletes com bombas e fuzis, e planejava ainda detonar um carro-bomba em outro local. As identidades dos suspeitos não foram reveladas. Fonte: Associated Press