Suspeito é morto pela PM em confronto na Rocinha nesta quarta-feira

Um suspeito morreu após ser baleado durante confronto com policiais militares, na tarde desta quarta-feira, 18, na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. O nome da vítima não havia sido divulgado até o fim da tarde desta quarta.

Segundo a PM, moradores avisaram que havia homens armados na Rua 2, próximo ao local conhecido como Valão. Quando chegaram à via, policiais do Batalhão de Choque foram recebidos a tiros. Eles revidaram e um suspeito foi atingido. O rapaz chegou a ser levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul, mas morreu.

Segundo a PM, ele portava uma granada e uma pistola Taurus PT 909, calibre 9 milímetros, com carregador e munições.

Esta é a segunda morte violenta registrada na Rocinha nesta semana. Na terça-feira, 17, um homem morreu baleado - segundo a Polícia Militar, não em confronto com policiais. Carlos Eduardo Neves Mariano, de 33 anos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, onde morreu. Até esta quarta-feira, o autor do disparo não havia sido identificado.