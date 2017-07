Suspeito de tráfico é baleado no morro dona Marta no Rio

Um homem foi baleado em tiroteio na noite desta sexta-feira, no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio. Segundo a polícia, o ferido foi identificado pelo apelido de Mãozinha, de 32 anos, apontado como o gerente do tráfico de drogas na comunidade.

De acordo com informações do comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta, policiais faziam patrulhamento no morro quando foram atacados por criminosos, por volta das 22h de sexta-feira.

Após o confronto, os agentes realizaram uma blitz nas saídas da comunidade. Ao abordarem um automóvel, encontraram o homem baleado. Mãozinha foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul.

O homem tinha mandado de prisão em aberto e estaria participando de um evento em comemoração ao seu aniversário, informou a polícia. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia, de Botafogo.

