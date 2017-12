Suspeito de roubo é amarrado e ferido por populares no Rio

Um homem suspeito de tentativa de roubo foi amarrado e agredido por populares que teriam presenciado o crime, na manhã deste sábado, na Ilha do Governador, na zona Norte do Rio. De acordo com informações da Polícia Civil, Eduardo Santos da Silva, de 34 anos, foi preso em flagrante depois de tentar puxar a bolsa de uma mulher na Rua Breno Guimarães, no Jardim Guanabara. Testemunhas que passavam pelo local imobilizaram Silva e chamaram a polícia. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito estava ferido e foi desamarrado quando os agentes chegaram ao local.

A vítima da tentativa de roubo foi encaminhada para a 37ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Já Silva foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire para receber atendimento médico por conta dos ferimentos. O preso será encaminhado para audiência de custódia na segunda-feira.