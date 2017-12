Suspeito de roubo de carro é morto pela PM na região da avenida Paulista

Um suspeito de roubo a carro foi morto na noite desta sexta-feira, 22, após confronto com a Polícia Militar na saída do túnel Noite Ilustrada, na região da avenida Paulista, no centro de São Paulo, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O homem teria roubado o carro no dia anterior de um motorista de aplicativo de transporte individual.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro roubado foi localizado pela Polícia Militar no viaduto Okahara Kowei. Os policiais tentaram a abordagem do suspeito, dando ordem de parada com a sirene ligada, mas o motorista teria fugido. O homem perdeu o controle do veículo e bateu em um muro.

Ainda de acordo com o boletim, após a batida, o motorista desceu do carro atirando. Os policiais revidaram e o homem foi atingido.

Segundo a SSP, o suspeito foi socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O dono do carro roubado, um Hyundai HB20, reconheceu o suspeito morto como sendo o autor do crime. Ele relatou que deixou uma passageira na rua Piauí, em Higienópolis, quando teve o veículo roubado na quinta-feira, 21.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) e a investigação será acompanhada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o registro do boletim de ocorrência, o suspeito não havia sido identificado.

O Instituto de Criminalística periciou as armas e o local da troca de tiros.