Suspeito de participar de invasão da Rocinha em setembro é baleado no Rio

Um homem foi baleado na manhã de hoje (1º) durante uma operação policial na Rocinha, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e do Batalhão de Choque faziam patrulhamento na comunidade quando se envolveram em um confronto com criminosos armados.

O baleado foi encontrado posteriormente na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Botafogo por policiais do batalhão local. De acordo com a PM, contra ele há dois mandados de prisão por ter participado da invasão da Rocinha, ocorrida em setembro deste ano.

Durante a invasão, dois grupos criminosos rivais se enfrentaram pelos pontos de venda de drogas da comunidade, o que deixou mortos e feridos. O Exército chegou a ocupar a Rocinha por uma semana, para tentar reduzir os confrontos entre as duas quadrilhas.